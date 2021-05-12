Mersin bayram namazı saati 2021: Mersin bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Mersin bayram namazı vakti...
Mersin bayram namazı saat kaçta kılınacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İl genelinde bayram namazı saatleri Diyanet tarafından paylaşmıştı. Mersin bayram namazı saati 2021 yılında Ramazan Bayramı namazı kılacak olan kişiler tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte, Mersin bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Mersin bayram namazı vakti...
Mersin bayram namazı saat kaçta kılınacak? Mersin bayram namazı vakti sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı'nı da koronavirüs tedbirleri altında geçirecek kişiler bayram namazı saatinde kısıtlamadan muaf olacaklar. Namaza katılmak isteyen kişiler kendilerine en yakın camiye giderek bayram namazlarını eda edebilecekler. İşte, Mersin bayram namazı saat kaçta kılınacak?
MERSİN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA? DİYANET MERSİN BAYRAM NAMAZI SAATİ
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen namaz vakitleri içerisinde illerdeki saatler duyuruldu. Buna göre 13 Mayıs 2021 Perşembe günü Mersin bayram namazı saati 06.07 olacak.
Namazın sona ermesinin ardından takip eden saat içerisinde kısıtlama yeniden devam edecek. Hem Sağlık Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı bayramlaşma konusunda dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunmuştu.
KADINLAR BAYRAM NAMAZI İLE YÜKÜMLÜ MÜ?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sıkça sorulan sorular sayfasında bu konu ile ilgili açıklaması şöyle: İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü'l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.
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