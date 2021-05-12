Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti! Hepsi kayıt altına alınacak

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Düzenlemede, gıda konusu da önemli bir yer tutacak. Buna göre, 40 bin ve üzeri kapasiteyle kümes hayvanı yetiştirilen ve yıllık bin ton ve üzeri balık yetiştirilen çiftlikler de sisteme dâhil edilecek. Bunlara ek olarak, günlük 50 ton ve üzeri karkas üretebilen mezbahalar, süt dışında günlük 75 ton ve üzeri hayvansal ürün ile 200 ton çiğ süt işleyen yerler takip altına alınacak.

Görüşe açılan yönetmelik taslağının kabul görerek yürürlüğe girmesi halinde işletmeciler, iş yerlerini belirlenen süre içinde sistemde kaydettirmekle ve veri akışını sağlamakla yükümlü olacak.