Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ramazan Bayramı açıklaması! Bayramda havalar nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

İŞTE O AÇIKLAMA

Arefe günü ve Ramazan Bayramı süresince hava durumu; Perşembe günü Van ve Hakkari çevrelerinin, Cuma günü ise Edirne, Kırklareli, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken kuzey, iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.