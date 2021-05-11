Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ramazan Bayramı açıklaması! Bayramda havalar nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ramazan Bayramı'na ilişkin hava durumu tahminleri paylaşıldı. Yapılan açıklamada Arefe ve Ramazan Bayramı boyunca illere göre hava sıcaklıkları açıklandı. Peki Ramazan Bayramı boyunca hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ramazan Bayramı'nda hava durumunu ilişkin tahminler paylaşıldı.
İŞTE O AÇIKLAMA
Arefe günü ve Ramazan Bayramı süresince hava durumu; Perşembe günü Van ve Hakkari çevrelerinin, Cuma günü ise Edirne, Kırklareli, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken kuzey, iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Arefe günü (12.05.2021 Çarşamba): Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bayramın 1. Günü (13.05.2021 Perşembe): Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bayramın 2. Günü (14.05.2021 Cuma): Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Bayramın 3. Günü (15.05.2021 Cumartesi): Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da hava sıcaklığının 23-28 C derece civarında olacağı tahmin ediliyor.
İzmir'de hava sıcaklığının 26-30 C derece civarında olacağı tahmin ediliyor.
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