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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ramazan Bayramı açıklaması! Bayramda havalar nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

tarafından yapılan açıklamada 'na ilişkin tahminleri paylaşıldı. Yapılan açıklamada Arefe ve Ramazan Bayramı boyunca illere göre hava sıcaklıkları açıklandı. Peki Ramazan Bayramı boyunca hava durumu nasıl olacak? hava durumu...

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Giriş Tarihi: 11.05.2021
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ramazan Bayramı açıklaması! Bayramda havalar nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu

tarafından yapılan açıklamada 'nda hava durumunu ilişkin tahminler paylaşıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Arefe günü ve Ramazan Bayramı süresince ; Perşembe günü ve çevrelerinin, Cuma günü ise , , Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının yurdun batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken kuzey, iç ve doğu bölgelerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Arefe günü (12.05.2021 Çarşamba): Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 1. Günü (13.05.2021 Perşembe): Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 2. Günü (14.05.2021 Cuma): , 'in iç kesimleri ile 'nun doğusu parçalı bulutlu, Edirne, Kırklareli, Van ve Hakkari çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 3. Günü (15.05.2021 Cumartesi): Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir İçin Tahmin Edilen Hava Durumu:

Ramazan bayramı boyunca , ve 'de yağış beklenmiyor.

Ankara'da hava sıcaklığının 25-31 C derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da hava sıcaklığının 23-28 C derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

İzmir'de hava sıcaklığının 26-30 C derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

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