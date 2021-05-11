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Rüşvetle sahte pasaport yaptıran uyuşturucu satıcısı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

’nda ’da 20 bin dolar rüşvet vererek  '' adına aldığı sahte pasaportla 'ye giriş yapan Türk vatandaşı H.T. ülkeye 25. Kez girişinde yakalandı. Türkiye'de uyuşturucu ticareti suçlarından hakkında arama kararı olan H.T. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.05.2021 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
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Rüşvetle sahte pasaport yaptıran uyuşturucu satıcısı İstanbul Havalimanı’nda yakalandı

Emniyet Şube Müdürlüğü'ne bağlı pasaport polisi, 'dan 'ye gelen ve İran uyruklu adına düzenlenmiş pasaportu bulunan kişiden şüphelendi.

Pasaport kontrolü sırasında yolcudan maskesini indirmesini isteyen polis, Namıan'ın İranlı olmadığından şüphelendi.

Bunun üzerine şüpheli, parmak izi kontrolüne götürüldü.

Yapılan kontrollerde Hamid Namıan'ın aslında Türkiye'de uyuşturucu ticareti suçlarından hakkında arama kararı olan Türk vatandaşı H.T. olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan H.T.'nin polise verdiği ilk ifadede, 20 bin dolar rüşvet vererek pasaportu İran makamlarından aldığını ve 24 kez aynı pasaportla Türkiye'ye giriş çıkış yaptığını söylediği öğrenildi.

İfadenin ardından adliyeye sevk edilen H.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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