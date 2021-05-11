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Osmaniye'de sitenin çocuk parkında yılan yakalandı!

'de, bir sitenin çocuk parkına giren , itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam ortamına salındı. Yılanın yakalanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çevredeki bazı vatandaşların ellerinde kürekle beklediği görüldü.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 11.05.2021 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021
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Osmaniye'de sitenin çocuk parkında yılan yakalandı!

45018 Sokak'taki bir sitenin çocuk parkında gören vatandaşlar, durumu Belediyesi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, oyun aletlerinin yanında buldukları yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı, yakalayarak torbaya koydu. Yılan mahalleye uzak bir noktaya götürülerek, doğal yaşam ortamına bırakıldı.



Yılanın yakalanma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, çevredeki bazı vatandaşların ellerinde kürekle beklediği görüldü.

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