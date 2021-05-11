Avrupa’nın en kalabalık şehirleri belli oldu! Zirvede İstanbul var
Son dakika haberine göre; Medya takip kurumu Ajans Press, 2021 yılında Avrupa’nın en kalabalık şehirleri sıralamasını açıkladı. Türkiye'den İstanbul ilk sırada yer aldı.
İlk 20'de yer alan şehirlere bakıldığından en fazla İngiltere'deki şehirlerin yer alması dikkat çekti. Böylelikle 14'üncü sırada Manchester,15'de Birmingham 20'de ise Leeds'in yer aldığı görüldü.
2021 YILINDA İSTANBUL'A DAİR 144 BİN 443 HABER YAYIMLANDI
Ajans Press, Avrupa'nın en kalabalık şehri İstanbul ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi.
Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre; bu yıl İstanbul ile alakalı sadece basında çıkan haber adedi 144 bin 443 olarak görüldü.
İstanbul Türkiye içinde çok önemli bir yer arz ederken, en çok turisti ağırlamasıyla, yabancıların ev alma konusunda tercih noktası olmasıyla, iş ağının geniş olmasıyla her zaman medyada da dikkat çekti.
Bunun yanı sıra kalabalık olmasından kaynaklı olarak trafik yoğunluğu ve hayat pahalılığı da basında yer aldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbullular dikkat! 380 TL taksitle ev fırsatı sunuldu! TOKİ İstanbul ev kampanyası başvuru nasıl yapılır?
- Kritik hafta! Tam kapanma uzatılacak mı? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?
- Elon Musk'tan son dakika Tesla Dogecoin açıklaması! 11 Mayıs Dogecoin ne kadar oldu? Yükselecek mi, düşecek mi?
- Kalekim ne zaman işlem görecek? KLKIM halka arz sonuçları sonrası Borsa İstanbul işlem tarihi belli oldu
- Bayram tatili ne zaman başlıyor? 9 gün tatil hangi günler olacak? 2021 Ramazan Bayramı tatil günleri...
- Diyanet takvimi: 2021 Ramazan Bayramı'nın 1. günü ne zaman? Ramazan Bayramı hangi gün, ayın kaçında?
- 11 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta BİM'de hangi ürünler indirimli? Temizlik ve şarküteri ürünleri...
- Arefe günü ne zaman? Ramazan Bayramı arefesi bugün mü? Arefe günü yarım gün mü, tam gün mü?
- MEB son dakika: Sınavlar ne zaman, hangi tarihte olacak? Lise sınavları ertelendi mi, iptal mi?
- Yasaklar için kritik süreç... Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı?
- SSK, SGK, Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? Son tarih...
- Sezon finaline gidiyordu, yarı yolda indi! Gönül Dağı'nda ayrılık yapbozu! Bu kez ters köşe geldi...