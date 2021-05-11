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Avrupa’nın en kalabalık şehirleri belli oldu! Zirvede İstanbul var

Son dakika haberine göre; Medya takip kurumu , 2021 yılında ’nın en kalabalık şehirleri sıralamasını açıkladı. 'den ilk sırada yer aldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.05.2021
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Avrupa’nın en kalabalık şehirleri belli oldu! Zirvede İstanbul var

2021 yılında 'nın en kalabalık şehirleri belirlendi.

16 milyona yaklaşan nüfusu listenin ilk sırasında yer aldı.

İstanbul 2020 yılında yayınlanan başka bir raporda ise on dördüncü sırada yer alarak, 'yi dünyanın en kalabalık şehirleri arasında temsil etmişti.

Listenin ikinci sırasında ise () yer alırken, üçüncü sırada (), dördüncü sırada () beşinci sırada ise 'in () bulunduğu kaydedildi.

İlk 20'de yer alan şehirlere bakıldığından en fazla İngiltere'deki şehirlerin yer alması dikkat çekti. Böylelikle 14'üncü sırada ,15'de 20'de ise 'in yer aldığı görüldü.

2021 YILINDA İSTANBUL'A DAİR 144 BİN 443 HABER YAYIMLANDI

, Avrupa'nın en kalabalık şehri İstanbul ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi.

Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre; bu yıl İstanbul ile alakalı sadece basında çıkan haber adedi 144 bin 443 olarak görüldü.

İstanbul Türkiye içinde çok önemli bir yer arz ederken, en çok turisti ağırlamasıyla, yabancıların ev alma konusunda tercih noktası olmasıyla, iş ağının geniş olmasıyla her zaman medyada da dikkat çekti.

Bunun yanı sıra kalabalık olmasından kaynaklı olarak trafik yoğunluğu ve hayat pahalılığı da basında yer aldı.

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