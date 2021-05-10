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Son dakika | 8 aylık evli olduğu eşini öldürdü! İlk ifadesi ortaya çıktı

Son dakika haberi...Ankara’da 8 aylık evli olduğu doktor eşini bıçaklayarak öldüren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mehmet E.'nin ifadesinde aralarında tartışma çıktığını ve eşinin kendisini aldattığını ve terk edeceğini söylediğini öne sürdüğü öğrenildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2021 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021
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Son dakika | 8 aylık evli olduğu eşini öldürdü! İlk ifadesi ortaya çıktı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde cumartesi akşamı doktor olan eşi Zeynep Erdoğan'ı (47) 5 yerinden bıçaklayarak öldürmekten gözaltına alınan Mehmet E. (45), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Mehmet E.'nin ifadesinde aralarında tartışma çıktığını ve eşinin kendisini aldattığını ve terk edeceğini söylediğini öne sürdüğü öğrenildi. Zanlının Zeynep Erdoğan'ın 14 yaşındaki çocuğunu annesinin ölümünü görmemesi için odaya kapattığı ve işkence suçlamalarını da reddettiği öğrenildi.



İnternetten tanışıp evlilik kararı alan çiftin 8 aylık evli oldukları, daha önce eşine kendisini mühendis olarak tanıtan Mehmet E.'nin işsiz olduğu ve hiçbir meslek sahibi olmadığı belirtildi. Kadın hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Zeynep Erdoğan'ın 14 yaşında bir çocuğu olduğu öğrenildi.

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