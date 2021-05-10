Arefe günü mezarlıklar açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs Arefe günü mezarlık ziyaretleri açık olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 'Ramazan Tedbirleri' konulu yayınladığı genelgenin yayınlanmasıyla birlikte '' Mezar ziyareti serbest mi, Arefe günü ve bayramda mezarlıklar açık mı?'' gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. İşte, Arefe günü mezarlıklar açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs Arefe günü mezarlık ziyaretleri açık olacak mı?

MEZAR ZİYARETİ YAPMAK YASAK MI?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

Defin işlemleri bu süreçte devam ettiği için mezarlıklar açık. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde mahalli idarelerin mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli kısıtlamadan muaf tutuluyor.