Arefe günü mezarlıklar açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs Arefe günü mezarlık ziyaretleri açık olacak mı?
Arefe günü mezarlıklar açık mı, kapalı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 81 ilde uygulanan tam kapanma Ramazan bayramını kapsıyor. Hal böyle olunca Arefe gününde mezarlık ziyareti yapmak isteyenler detayları merak ediyor. Koronavirüsü tedbirleri kapsamında arefe ve bayramda kapalı ve açık olan kurumlar içerisinde mezarlıkların durumu yakından takip ediliyor. İşte, Arefe günü mezarlıklar açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs Arefe günü mezarlık ziyaretleri açık olacak mı?
Arefe günü mezarlıklar açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs Arefe günü mezarlık ziyaretleri açık olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ülkemizde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından 'Ramazan Tedbirleri' konulu yayınladığı genelgenin yayınlanmasıyla birlikte '' Mezar ziyareti serbest mi, Arefe günü ve bayramda mezarlıklar açık mı?'' gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. İşte, Arefe günü mezarlıklar açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs Arefe günü mezarlık ziyaretleri açık olacak mı?
MEZAR ZİYARETİ YAPMAK YASAK MI?
Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.
Defin işlemleri bu süreçte devam ettiği için mezarlıklar açık. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde mahalli idarelerin mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli kısıtlamadan muaf tutuluyor.
Konu hakkın resmi kaynaklardan net bir açıklama gelmedi. Fakat, Arefe günü ya da Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı devam edeceği için ziyaretçilerin izin belgesi olması gerekiyor.
AREFE GÜNÜ İBADETLERİ VE OKUNACAK DUALAR
Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir.
Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.
ihlas Suresi okumak tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur "İhlas suresini kim arefe günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir."
Peygamber Efendimiz bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.
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- Arefe günü mezarlıklar açık mı, kapalı mı? 12 Mayıs Arefe günü mezarlık ziyaretleri açık olacak mı?
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