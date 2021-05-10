Samsun’da Semranur’u sosyal medyada kendini rahatsız eden adamdan kurtulmak için yardım istedi

Hiç durmuyor farklı farklı numaralardan arayıp duruyor. Belki yardım ederler diye ailesine ulaştım ama değişen bir şey olmadı. Sabahtan beri 6-7 tane hesap açtı beni tahrik edecek şeyler yazıyor. Beni bu adamdan kurtarın" diyerek yardım istedi.

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