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Samsun’da Semranur’u sosyal medyada kendini rahatsız eden adamdan kurtulmak için yardım istedi

’da yaşayan 18 yaşındaki Semranur isimli genç kız sosyal medya üzerinden kendisine mesajlar yazan ve ölü bebek fotoğrafları gönderen 45 yaşındaki ’den kurtulmak için yardım istedi.  Semranur Geçer, son olarak savcılığa suç duyurusunda bulunurken, "Beni bu adamdan kurtarın” diye haykırdı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.05.2021 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021
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Samsun’da Semranur’u sosyal medyada kendini rahatsız eden adamdan kurtulmak için yardım istedi

'da yaşayan Semranur Geçer'in (18) kâbusu bir yıl önce başladı. Hiç tanımadığı (45) adlı bir kişi sosyal medya hesaplarına mesaj göndermeye başladı. Semranur Geçer de mesajlara cevap vermeyip Özel'i engelledi.

Ancak her engellemeden sonra Özel, yeni onlarca hesap açarak mesaj göndermeye devam etti. Ölüm içerikli mesajlara dayanamayan Geçer, Özel'i altı kez polise şikâyet etti. Özel, her defasında ifadesi alındıktan sonra serbest kaldı. Uzaklaştırma kararına rağmen mesaj göndermeye devam etti.

'BENİ BU ADAMDAN KURTARIN'

Hürriyet'in haberine göre; Semranur Geçer, son olarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Özel, bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Tahliyesiyle birlikte mesajları katlanarak arttı.

Semranur Geçer, "Ölü bebek fotoğrafları gönderiyor, sürekli ölmekten bahsediyor. Normal bir insan olsa bu kadar tedirgin olmayacağım. En son telefon numaramı buldu. 70'ten fazla Instagram hesabı açtı.

Hiç durmuyor farklı farklı numaralardan arayıp duruyor. Belki yardım ederler diye ailesine ulaştım ama değişen bir şey olmadı. Sabahtan beri 6-7 tane hesap açtı beni tahrik edecek şeyler yazıyor. Beni bu adamdan kurtarın" diyerek yardım istedi.

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