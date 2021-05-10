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İzmir'de kız kaçırma kavgası! 1 kişi hayatını kaybetti

ilçesinde saat 02.00 sıralarında Çalıkuşu Mahallesi 3245 Sokak'ta, kız kaçırma nedeniyle husumetli olan iki grup arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.05.2021 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021
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İzmir'de kız kaçırma kavgası! 1 kişi hayatını kaybetti

Aralarında kız kaçırma nedeniyle husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada (23) tabanca mermisiyle, G.D.(34) ise bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı.

Silah seslerini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Yiğit Çoban (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, hafif yaralı G.D. 'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Çoban yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı, G.D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çoban'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı.

Öte yandan, polis ekipleri olaya karıştığı ileri sürülen S.B., E.A. ve A.Ç.'yi gözaltına aldı.

G.D.'de hastanedeki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere 'ne bağlı 'ne götürüldü.

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