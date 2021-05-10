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Konya'da toprak yığınına çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

’da saat 07.30 sıralarında, ilçesindeki 'nde kontrolden çıkıp, yol kenarındaki toprak yığınına çarparak, takla atan otomobilin sürücüsü (65), yaşamını yitirdi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 10.05.2021 Güncelleme Tarihi: 10.05.2021
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Konya'da toprak yığınına çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Mehmet Özkük yönetimindeki 42 GC 336 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki toprak yığınına çarpıp, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, sürücü Özkük'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Özkük'ün cansız bedeni, kaza yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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