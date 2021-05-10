İş adamı eşine hayatı zindan etti! Mahkemenin tahsis ettiği villayı kullanılmaz hale getirdi

Tuncay Ç.'nin kendisine psikolojik şiddet uyguladığını öne süren Jale Ç. "Maddi ve manevi hem bana hem de kızına elinden gelen her kötülüğü yapıyor. Şu anda bana deli raporu aldırmaya çalışıyor, ben hiçbir ilacı kullanmıyorum, hiçbir çekincem de yok, istediği yere gidebiliriz. Fakat kendisi benim akrabalarımı, arkadaşlarımı ve dostlarımı arayıp Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 2 doktor ayarladığını ve bunların 50 bin dolar aldığını, bana deli raporu çıkaracağını söylüyor" diye konuştu.