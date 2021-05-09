Doğalgaz borusu patladı olası facia son anda engellendi | Sivas'ta korku dolu anlar
Doğalgaz borusu patladı, büyük panik yaşandı! Son dakika haberine göre Sivas'ta bri sokakta kazı çalışması yapan iş makinesi, doğal gaz borusunu patlattı. Mahallede korku dolu anları yaşandı. Ekiplerin olay yerinde kısa sürede gelip kazı kesmesi olası büyük bir facianın önüne geçti.
YAŞAM İHA
Sivas'ta iş makinesinin çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı, ekipler kısa sürede gazı keserek önlem aldı.
Edinilen bilgilere göre olay, Eğriköprü Mahallesi 24. sokakta bulunan boş bir arazide meydana geldi.
Boş arazi üzerindeki dolgu toprağı düzenleyen iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, doğalgaz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- "Gafil avladı, sırtına hançeri yedi" Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 194. bölüm fragmanı! Zelzeleye ramak kaldı...
- İBAN bilgisi hatalı olanlar dikkat! PTT ve bankalar üzerinden ödenecek! 1500 lira ödeme...
- Faizler fişek gibi uçtu! Bankalar ipi göğüsledi! 30.000 TL 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi daha fazla gelir sağlar?
- Başvuru yapana derhal ödeniyor! Ek masraf endişesi yaşanmayacak! 75.000 TL'ye kadar kredi fırsatı...
- 17 Mayıs'ta yasaklar, kısıtlamalar kalkıyor mu? 17 Mayıs Pazartesi okullar ve mekanlar kalkacak mı? Sokağa çıkma yasağı...
- Annemin ağacı fidan bağışı nereden, nasıl yapılır? OGEM fidan bağışı başvuru adresi nedir? Annemin ağacı başvuru formu ve linki...
- BİM'de gelecek hafta hangi ürünler satılacak? 11 Mayıs 2021 BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Salı günü...
- Elon Musk canlı yayın nasıl izlenir? NBC TV Saturday Live Night (SNL) programı saat kaçta başlıyor? Dogecoin açıklaması...
- Kadir suresi faziletleri: Kadir suresi nasıl okunur? Kadir suresi Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı (meali)
- Tilavet secdesi nasıl yapılır, hangi dua okunur? Tilavet secdesi ayetleri nelerdir? Diyanet açıklaması!
- Kadir Gecesi ibadetleri neler? Hangi ibadetler yapılır? Kadir Gecesi'ni nasıl geçirmeliyiz? Yapılması gereken ibadetler...
- Diyanet: Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Tesbih namazı, hacet namazı, 12 rekat nafile namazı kılınışı