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Doğalgaz borusu patladı olası facia son anda engellendi | Sivas'ta korku dolu anlar

, büyük panik yaşandı! Son dakika haberine göre 'ta bri sokakta kazı çalışması yapan iş makinesi, doğal gaz borusunu patlattı. Mahallede korku dolu anları yaşandı. Ekiplerin olay yerinde kısa sürede gelip kazı kesmesi olası büyük bir facianın önüne geçti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 09.05.2021 Güncelleme Tarihi: 09.05.2021
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Doğalgaz borusu patladı olası facia son anda engellendi | Sivas'ta korku dolu anlar

'ta iş makinesinin çalışması sırasında , ekipler kısa sürede gazı keserek önlem aldı.

Edinilen bilgilere göre olay, 24. sokakta bulunan boş bir arazide meydana geldi.

Boş arazi üzerindeki dolgu toprağı düzenleyen iş makinesi, doğalgaz borusunu patlattı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, doğalgaz ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bir süre devam eden gaz sızıntısı doğalgaz ekiplerinin hattın vanasını kapatmasıyla son buldu.

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