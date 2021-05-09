Meteorolojiden kuvvetli rüzgar yağış ve fırtına uyarısı | İstanbul Ankara İzmir ve diğer illerdeki hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında Batı Karadeniz Bölgesi'nde zirai don uyarısında bulunuldu. Öte yandan Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in bazı illerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Peki, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri hava durumu nasıl olacak? İşte İstanbul Ankara İzmir ve diğer illerdeki hava durumu...
SON DAKİKA: Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölgedeki sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra kuzeyi ve güneybatısında zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.
TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (30-60 kg/m2) bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyı şeridi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuzey ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması (30-60 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta
Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuzey ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
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