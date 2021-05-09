Meteorolojiden kuvvetli rüzgar yağış ve fırtına uyarısı | İstanbul Ankara İzmir ve diğer illerdeki hava durumu

SON DAKİKA: Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Bölgedeki sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, öğleden sonra kuzeyi ve güneybatısında zaman zaman kuvvetli esmesi öngörülüyor.

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (30-60 kg/m2) bekleniyor.