Bir yıl sonra yeniden! İstanbul'dan görüldü

Bu durumda optik parametrelerin işin içine girdiğine dikkati çeken Demirhan, şöyle konuştu:

"Bu atmosferik katmanın içerisinde neler var ki bu optik parametreler işin içerisine giriyor? Öncelikli atmosferik katman içerisinde kirleticiler olabilir. Ne gibi kirleticiler? Biz şehir merkezinden bahsettiğimiz için öncelikli olarak kükürtdioksit, azotdioksit, ozon ve partiküller madde dediğimiz, 2,5 mikrometre boyutundaki küçük partiküller maddeler ya da PM10 dediğimiz 10 mikrometre çapındaki küçük partiküller maddeler olabilir. Tabii bir de meteorolojik parametreler söz konusu, yani sıcaklık değişimi. Çünkü sıcaklık değişimi de o görüntünün size ulaşıp ulaşmamasını etkiler. Tabii ki nem de buradaki en önemli parametrelerden bir tanesi. Diğeri rüzgar. Eğer rüzgar oradaki kirleticileri başka bir yöne hızlı bir şekilde taşıyorsa meteorolojik ve bölgesel koşullar sebebiyle oradaki atmosferde kirletici daha az olur. Ya da nem başka bir yere hızlıca taşındığı için bu bölgede atmosferdeki kırıcılığı etkileyen parametreler başka bir yöne taşınmış olur. Bu da sizin görüşünüzü arttırabilir."