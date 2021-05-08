Elon Musk canlı yayın nasıl izlenir? NBC TV Saturday Live Night (SNL) programı saat kaçta başlıyor? Dogecoin açıklaması...

Elon Musk canlı yayın nasıl izlenir? NBC TV'de yayınlanan Saturday Night Live programın bu haftaki konuğu Tesla'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk. Kripto para birimi Dogecoin ile ilgili attığı tweetler ile gündeme gelen Elon Musk'ın katılacağı program büyük bir merakla bekleniyor. Dogecoin'in yükselip yükselmeyeceğini merak eden yatırımcılar, Elon Musk'ın programını canlı takip etmek istiyor. Peki, Elon Musk canlı yayın nasıl izlenir? NBC Saturday Live Night (SNL) programı saat kaçta başlıyor? Dogecoin açıklaması yapacak mı? İşte cevaplar...

SNL ELON MUSK CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

Elon Musk'ın katılacağı Saturday Live Night programı NBC TV kanalında canlı yayınlanacak Program Türkiye saati ile 18.30'da başlayacak. Program Türkiye'den izlenemiyor. İnternet üzerinden VPN ile programı izleyebilirsiniz.