Elon Musk canlı yayın nasıl izlenir? NBC TV Saturday Live Night (SNL) programı saat kaçta başlıyor? Dogecoin açıklaması...
SNL programı Elon Musk canlı yayın nasıl izlenir? Dogecoin açıklamalarıyla gündem olan Elon Musk, NBC'nin Saturday Live Night programına konuk oluyor. Dogecoin yatırımcılarının yakından takip ettiği programın başlangıc saati ve nasıl izleneceği konusunda araştırmalar sürüyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Elon Musk canlı yayın nasıl izlenir? NBC Saturday Live Night (SNL) programı saat kaçta başlıyor? Dogecoin açıklaması yapacak mı? İşte merak edilenler...
Elon Musk canlı yayın nasıl izlenir? NBC TV'de yayınlanan Saturday Night Live programın bu haftaki konuğu Tesla'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk. Kripto para birimi Dogecoin ile ilgili attığı tweetler ile gündeme gelen Elon Musk'ın katılacağı program büyük bir merakla bekleniyor. Dogecoin'in yükselip yükselmeyeceğini merak eden yatırımcılar, Elon Musk'ın programını canlı takip etmek istiyor. Peki, Elon Musk canlı yayın nasıl izlenir? NBC Saturday Live Night (SNL) programı saat kaçta başlıyor? Dogecoin açıklaması yapacak mı? İşte cevaplar...
SNL ELON MUSK CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?
Elon Musk'ın katılacağı Saturday Live Night programı NBC TV kanalında canlı yayınlanacak Program Türkiye saati ile 18.30'da başlayacak. Program Türkiye'den izlenemiyor. İnternet üzerinden VPN ile programı izleyebilirsiniz.
DOGECOİN BEKLENTİSİ NEDİR?
Tesla'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 4 Mayıs tarihinde Twitter hesabından yaptığı "The Dogefather. SNL May 8" paylaşımının ardınan 0,25748'den işlem gören Dogecoin, 0,29008'e ulaşmıştı. İlerleyen günlerde 0,69 seviyelerine kadar çıkan Dogecoin yüzde 50 hacim kaybederek 0,52 seviyelerine düşmüştü. 8 Mayıs saat 01.00'de Elon Musk'ın attığı tweet sonrası Dogecoin 0,72 seviyesine yükseldi.
Elon Musk, 8 Mayıs tarihinde Saturday Night Live programına katılacak. SNL (Saturday Night Live), ABD'nin NBC kanalında Cumartesi günleri yayınlanan bir TV komedi programıdır. Programın 8 Mayıs'taki yayınına Elon Musk konuk olacak.
Dogecoin yatırımcıları Elon Musk'ın 8 Mayıs'ı işaret eden tweetinin ardından dört gözle program saatini bekliyor.
DOGECOİN NE KADAR?
Haberin yazıldığı saatlerde Dogecoin 0,71992 seviyesinde işlem görüyor.
ELON MUSK'TAN FLAŞ DOGECOİN AÇIKLAMASI
Milyarder iş adamı Elon Musk sokakta kripto paralar ve Dogecoin üzerine açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Musk, kripto para piyasasında ihtiyatlı davranılması gerektiğini söyledi.
Tüm dünyada hızla yayılan kripto paralara ilişkin olarak milyarder iş adamı Elon Musk açıklamada bulundu. Musk, kripto paraların umut vadettiğini ancak ihtiyatlı yatırım yapılması gerektiğini söyledi.
Kripto paralar arasında Dogecoin'in en büyük destekçisi olan Elon Musk aracına binmeden önce soruları yanıtladı.
Musk, kripto paralara ilişkin olarak "Kripto paralar umut vadediyor, ancak ihtiyatlı yatırım yapılmalı" dedi.
Musk, Dogecoin yatırımcılarına "Dogecoin kripto para birimlerinin geleceği olabilir" açıklamasını yaptı.
Milyarder iş adamı Musk, Dogecoin'in kripto paraların kralı olma potansiyelinin bulunduğunu fakat bu sebepten dolayı Dogecoin'e her şeyi dahil etmenin doğru olmadığını belirtti.
DOGECOİN NASIL ORTAYA ÇIKTI?
8 yıl önce şaka olarak hayata geçirilen Dogecoin'in toplam piyasa değeri 90 milyar dolara yaklaştı.
Dogecoin sosyal medyada yapılan bir espriyle ortaya çıktı. 2013'te Jackson Palmer, kripto paralar (coin) ile Shiba köpeğini (dog'dan türetilmiş doge) birleştirerek Dogecoin terimini ortaya attı.
İnsanların bilmedikleri ürünlere yatırım yapacağını ispatlamak isteyen Palmer'in tezi doğrulandı.
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