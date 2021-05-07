07 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Türkiye günlerce bu cinayeti konuşmuştu! Arzu Aygün'ün katili...

Türkiye günlerce bu cinayeti konuşmuştu! Arzu Aygün'ün katili...

'nin sevilen programı 'da günlerce işlenen 'ün cinayeti hakkında flaş bir gelişme yaşandı. 'da, kaybolduğu sanılan 36 yaşındaki Arzu Aygün'ü, 42 gün sonra tabancayla vurarak öldürdüğü ortaya çıkınca tutuklanan sevgilisi (38), hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'hırsızlık' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
ABONE OL
Türkiye günlerce bu cinayeti konuşmuştu! Arzu Aygün'ün katili...

Samsun Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Arzu Aygün, bir daha geri dönmedi. Aygün'ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün'ü bulmak için çalışma başlattı.

Türkiye günlerce bu cinayeti konuşmuştu! Arzu Aygün'ün katili...

Polis ekipleri, Aygün ile sevgili oldukları öne sürülen Muharrem Coşkun da dahil, 5 kişinin ifadesine başvurdu. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Muharrem Coşkun, polisin şüphesi üzerine yeniden gözaltına alındığı emniyetteki çapraz sorgusunda, Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Terme ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi'nde olduğunu itiraf etti. Ekipler, söz konusu bölgede Aygün'ün cansız bedenine ulaştı. Muharrem Coşkun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Türkiye günlerce bu cinayeti konuşmuştu! Arzu Aygün'ün katili...

İDDİANAME HAZIRLANDI
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Muharrem Coşkun hakkında, 'tasarlayarak kasten öldürme' ve 'hırsızlık' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame tamamlanarak, Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu.

Türkiye günlerce bu cinayeti konuşmuştu! Arzu Aygün'ün katili...

AYGÜN'ÜN TELEFONUNDAN MESAJ ATMIŞ
Tanık anlatımları, otopsi, kamera kayıtları, HTS iletişim kayıtları, DNA eşleştirme, adli tıp raporu, yer gösterge tutanağı ile düzenlenen rapor ve belge içeriklerinin yer aldığı iddianamede, Muharrem Coşkun'un, cinayetin ardından hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ettiği, Arzu Aygül'ün kızı N.S.'ye de kadının cep telefonuyla mesaj attığına yer verildi.

Türkiye günlerce bu cinayeti konuşmuştu! Arzu Aygün'ün katili...

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Arzu Aygün'ün otomobilde öldürülmesi ve sonrasında yaşananlara ilişkin Muharrem Coşkun'un, itiraflarda bulunduğu iddianamede, şu ifadeler yer aldı:


"Coşkun, arkadaşına ait araçla maktulün ikamet ettiği Atakum ilçesine geldiği, maktulün isteği ile araca bindiği, şüphelinin Eski Fırın mevkiine geldiği, maktulün başka kişilerle dostluğu nedeniyle bir süre tartıştıklarını, şüphelinin bir ara aracın arka koltuğuna geçtiği, üzerinde taşıdığı tabancasını, ön sağ koltukta oturan maktulün kafasına 1 el ateşleyerek, onu kasten öldürdüğünü, daha sonra maktulün cesedini arka koltuğa yatırıp aracıyla Terme ilçesine gittiğini beyan etti."


Türkiye günlerce bu cinayeti konuşmuştu! Arzu Aygün'ün katili...

Ayrıca, Arzu Aygün'ün ailesinin avukatı Özlem Sezgin Azal, katil zanlısının en ağır cezayla cezalandırılması beklediklerini söyleyerek, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA