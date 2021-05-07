Tunceli'de keşfedildi! Azizabdal adı verildi!

İSMİ DAĞDAN GELİYOR

Arazide yaptıkları çalışmalarda, bilinen bitki türlerine benzemeyen örneklerle karşılaştıklarını anlatan Armağan, şöyle konuştu: "Yaklaşık 5 yıl süren araştırma ve inceleme çalışmalarından sonra bunu, dünyadaki botanikçiler tarafından takip edilen uluslararası bir dergide yeni bir tür olarak yayımladık. Bana arazi çalışmalarında yardımcı olan ve bitkiyi ilk olarak fotoğraflayıp ileten Murat Özel'e ithafen bitkinin bilimsel adı 'Allium muratozelii Armağan', Türkçe adı ise yakınındaki dağdan esinlenerek 'Azizabdal soğanı' olarak verilmiştir."