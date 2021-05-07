07 Mayıs 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da tekerlekli sandalyesi devrilen engelli adama kimse yardım etmedi

İstanbul’da tekerlekli sandalyesi devrilen engelli adama kimse yardım etmedi

’de tekerlekli sandalye ile yolun karşısına geçmeye çalışan engelli adam, caddenin ortasında devrildi. Çevredeki sürücüler ve vatandaşlar dönüp arkasına bile bakmazken parkta bulunan motosikletli genç, yaşlı adamın yardımına koştu. O anlar kask kamerasına yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
ABONE OL
İstanbul’da tekerlekli sandalyesi devrilen engelli adama kimse yardım etmedi

Muallim Naci Caddesi üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, fiziksel engelli bir adam tekerlekli sandalyesi ile yolun karşısına geçmek istedi.

Adam o esnada henüz bilinmeyen bir nedenle sandalye ile birlikte cadde üzerinde devrildi.

ENGELLİ ADAMI KİMSE UMURSAMADI

Adamın devrildiğini gören çevredeki sürücüler ve vatandaşlar dönüp arkasına bile bakmadan yoluna devam etti.

Adamı o halde gören motosiklet sürücüsü , koşarak geldiği adamı sandalyesi ile birlikte kaldırdı.

Ardından adam kendi imkanlarıyla yol kenarına doğru gitti.

Yaşananlar ise kask kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA