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İstanbul'da kadınların saç baş kavgası kamerada! Çılgına dönen kadınları kimse ayıramadı

’ta lüks bir site önünde iki kadın henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Özel güvenlik görevlilerin de ayıramadığı kadınların saç başa ettiği kavga kameraya saniye saniye yansıdı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 07.05.2021 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021
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İstanbul'da kadınların saç baş kavgası kamerada! Çılgına dönen kadınları kimse ayıramadı

Olay, dün gece Yeşilkent Nazım Hikmet Bulvarında bulunan lüks bir site önünde meydana geldi.

İddiaya göre, gece geç saatlerde siteden çıkan iki kadın tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken olaya karışan bir kadın, diğer kadının saçlarından tutarak yere yatırdı.

Olayı gören güvenlik görevlileri iki kadını ayırmaya çalışırken zor anlar yaşadı.

Kavga kısa sürede biterken yaşanan anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay anından bir görüntü

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