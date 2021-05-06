İzmir’de film gibi olay! 4 ilçeyi geçti 100 kilometre sonra yakalandı

Şüphelinin yakalanması için polis koordineli bir şekilde hareket ederken, sokak aralarında kovalamaca sürdü. Polis, ilçe ablukaya alırken, yakalanacağını anlayan şüpheli, İzmir çevreyoluna çıktı. Karabağlar yönünden Buca istikametine aşırı hız yaparak kaçmaya devam eden şüpheli ile polis arasındaki nefes kesen kovalamaca burada da sürdü.