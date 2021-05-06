İzmir’de film gibi olay! 4 ilçeyi geçti 100 kilometre sonra yakalandı
Karabağlar ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü yaklaşık 100 kilometre süren kovalamaca sırasında, kendisini durdurmak isteyen bir polis aracına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle şüphelinin otomobili bir akaryakıt istasyonunun reklam panosuna vururken, savrulan polis aracı ise istasyondaki benzin pompasına yaklaşık 50 santimetre kala durabildi.
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eski İzmir Caddesi'nde şüphelendikleri 35 F 5147 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Y.İ. (33) otomobille kaçmaya başladı.
Şüphelinin yakalanması için polis koordineli bir şekilde hareket ederken, sokak aralarında kovalamaca sürdü. Polis, ilçe ablukaya alırken, yakalanacağını anlayan şüpheli, İzmir çevreyoluna çıktı. Karabağlar yönünden Buca istikametine aşırı hız yaparak kaçmaya devam eden şüpheli ile polis arasındaki nefes kesen kovalamaca burada da sürdü.
Buca, Bornova, Karşıyaka ve Bayraklı istikametleri üzerinde durdurulamayan otomobil, Çiğli ilçesinde kurulan kapama noktasında polis aracının yanından demir bariyerlere sürtünerek geçti. Otoyol üzerinden Çiğli ilçesindeki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na kadar giden şüpheli Y.İ., buradan dönüş yaparak Karşıyaka ilçesine hareket etti. Şüphelinin peşinde bulunan polis ekipleri, otomobilin yakalanması için saniye saniye anons yaptı.
Karşıyaka ilçesine bağlı Mavişehir semtine giriş yapan Y.İ., Caher Dudayev Bulvarı üzerinde kapama yapan bir polis otosuna çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil akaryakıt istasyonuna ait reklam panosuna çarparken, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait polis aracıysa akaryakıt istasyonundaki benzin pompasına 50 santimetre kala durabildi.
Faciadan dönülen kazada, bir komiser yardımcısı hafif şekilde yaralanırken, şüpheli ise kazayı yara almadan atlattı. Otomobilden çıkarak yaya olarak kaçmaya çalışan Y.İ., polis ekiplerince yakalandı. Yaklaşık 100 kilometre kaçan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Kazada hafif yaralanan komiser yardımcısı ise Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan komiser yardımcısının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, şüpheli Y.İ.'nin aracında yapılan aramada, uyuşturucu madde içmek için kullanılan düzenek ve elektrikli testere bulundu.
Ayrıca, şüphelinin kaçtığı güzergah üzerinde otomobilinden poşet attığı tespit edilmesi üzerine, polis ekipleri poşetin bulunması için arama çalışması başlattı.
Şüpheliye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal, birçok trafik kuralını hiçe sayarak trafiği tehlikeye atmak suçundan idari para cezası ve adli işlem uygulandığı öğrenildi. Birçok suçtan kaydı bulunan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Öte yandan, şüpheli Y.İ.'nin kendisini durdurmak isteyen polis aracına ve reklam panosuna çarptığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, şüpheli Y.İ. kendisini durdurmak isteyen polis aracına çarpıyor.
Çarpmanın etkisiyle savrulan polis otosu da kaldırıma çarparak, istasyondaki benzin pompasına 50 santimetre kala durabiliyor.
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