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Bursa'da tam kapanmayı hiçe sayıp "Hıdırellez" eğlencesi düzenlediler

'da koronavirüse aldırış etmeyen Roman vatandaşların Hıdırellez eğlencesi, ağızları açık bıraktı. Şoke eden görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 06.05.2021 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021
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Bursa'da tam kapanmayı hiçe sayıp Hıdırellez eğlencesi düzenlediler

'nın 'nde korona virüse aldırış etmeden hıdırellez eğlencesi yapan roman vatandaşların rahatlığı pes dedirtti.

Yaklaşık yüz kişilik grup, sokak ortasında sosyal mesafeyi ve sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak dans edip, şarkılar söyledi.

Ayrıca kimsede maske bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.

Bu anlar kameralar tarafından görüntülenirken, görüntüler sosyal medyada tepki cekti.

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