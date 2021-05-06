Bursa'da tam kapanmayı hiçe sayıp "Hıdırellez" eğlencesi düzenlediler
Bursa'da koronavirüse aldırış etmeyen Roman vatandaşların Hıdırellez eğlencesi, ağızları açık bıraktı. Şoke eden görüntüler sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu.
YAŞAM DHA
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde korona virüse aldırış etmeden hıdırellez eğlencesi yapan roman vatandaşların rahatlığı pes dedirtti.
Yaklaşık yüz kişilik grup, sokak ortasında sosyal mesafeyi ve sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak dans edip, şarkılar söyledi.
Ayrıca kimsede maske bulunmaması dikkatlerden kaçmadı.
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