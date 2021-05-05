Oyuncu olmak istiyordu! Hayatının şokunu yaşadı
Oyuncu olmak isteyen genç kız, kayıtlı olduğu ajansın kast direktörü tarafından cinsel saldırıya uğradı. Şüpheli hakkında 19,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İnternet üzerinden yayınlanan bir dizide rol almak için cast ajansıyla anlaşan oyuncu adayı, ajansta çalışan cast direktörü tarafından cinsel saldırıya maruz kaldı. Olay İstanbul'un Şişli ilçesinde meydana geldi. Fetanet Ö., isimli genç oyuncu adayı dizi ve filmlerde rol almak için cast ajansına başvurdu. Genç kadın ajansta cast direktörü olan İbrahim Y., ile kendisine rol ayarlayabilmesi için görüşmeye başladı.
Direktör İbrahim Y., genç kadını arayarak internet üzerinden yayınlanan bir dizide havuz sahnesi çekileceğini kendisininde bikinili bir rolde oynayabileceğini söyledi. Genç kadın aldığı role sevinerek dizi setinin bulunduğu yere gitti ancak geç kaldığı için projede yer alamadı. Fetanet Ö., durumu cast direktörü İbrahim Y.'ye anlattığında başka dizilerde rol ayarlayacağını bunun için buluşmak istediği cevabını aldı.
EVDE CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU
Teklifi kabul eden genç kadın İbrahim Y., ile buluştuktan sonra birlikte alkol alarak genç adamın ikametine gitti. İkili evde bir süre sohbet ettikten sonra İbrahim Y., genç kadına dokunmaya başlayarak cinsel ilişkiye girmek istediğini söyledi. Fetanet Ö., teklifi reddederek evden gitmeye çalışınca İbrahim Y., izin vermeyerek cinsel saldırıda bulunmaya başladı.
KENDİSİNİ BANYOYA KİLİTLEYİP YARDIM İSTEDİ
Uğradığı saldırı sonrası korkuya kapılan oyuncu adayı kendisini banyoya kilitleyerek arkadaşlarından yardım istedi. Bir süre sonra evden ayrılan Fetanet Ö., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak istismar edilidiğini anlattı. Şikayet sonrası harekete geçen İstanbul polisi İbrahim Y.'yi gözaltına aldı. Genç adam karakolda verdiği ifadesinde kimseyi istismar etmediğini iftiraya maruz kaldığını iddia etti.
Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında genç kadının kıyafetlerini incelenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Yapılan inceleme sonrası gelen raporda kıyafetlerde çıkan sperm örnekleri İbrahim Y., ile eşleşti. İfadesi sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
19,5 YIL HAPSİ İSTENİYOR
14 gün tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İbrahim Y., hakkında savcılık 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' ve 'Nitelikli Cinsel İstismar' suçları kapsamında 19,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.
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