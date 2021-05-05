05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Kendisinden haber alınamıyordu! Polis kurtardı

Son dakika haberine göre; 'nın İlçesinde dün sabah saatlerinden beri kendisinden haber alınamayan şeker hastası Zahide Alanya'yı (73), baygın şekilde televizyon başında gören polis ekipleri, camı kırarak kurtardı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.05.2021
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Kendisinden haber alınamıyordu! Polis kurtardı

Olay, gece saat 01.00 sıralarında 'nın İlçesi Kılıçaslan Caddesi'nde meydana geldi. Evinde tek yaşayan şeker hastası Zahide Alanya'dan dün sabah saat 10.00'dan beri haber alamayan kızı, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evin ziline bastı. Kapının açılmaması üzerine evin etrafını kontrol eden ekipler, camdan içeri baktıklarında televizyonun açık olduğunu gördü.

Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısıyla görüşen ekipler, alınan iznin ardından camı kırarak eve girdi. Yaşlı kadını televizyon karşısında baygın şekilde bulan ekipler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Alanya, ambulansla 'ne kaldırıldı.

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