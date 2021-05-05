Hurda yığınına dönen araçta can pazarı! Denizli'de korkun kaza
Denizli’de yaya üst geçidine çarparak karşı şeride geçen otomobil, diğer yönden gelen minibüsün önüne düştü. Minibüsün çarpması sonucu otomobilin hurdaya yığınına döndüğü kazada, sürücü aracın camından fırlayarak ağır yaralandı.
Kaza, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 45 S 5445 plakalı Nissan marka otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yaya üst geçidin refüjde bulunan beton ayağına çarptı.
Aşırı süratli olduğu değerlendirilen otomobil çarpmanın etkisi ile demir bariyerleri yıkarak karşı şeride geçti. O sırada diğer yönden ilerleyen Selçuk Uzunay idaresindeki 20 AAT 348 plakalı Mercedes marka minibüsün önüne düştü.
Bir anda otomobili önünde gören Uzunay'ın tüm uğraşı sonuçsuz kalarak araca çarptı.
HASTANE YOLUNDA TEKRAR HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan ve üzerinde herhangi bir kimlik çıkmayan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Ağır yaralanan ve otomobilin ön camından vücudunun yarısı çıkan sürücü sağlık ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastane yolunda durumu kritikleşen sürücü hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu tekrar hayata döndürüldü. Minibüs sürücüsü Uzunbay ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kimliği tespit edilemeyen otomobil sürücüsünün ise hayati tehlikesi devam ediyor.
"ÖNÜMÜZE DÜŞÜNCE ŞOK OLDUK"
Minibüs sürücüsü Selçuk Uzunbay'ın kaza anında yanında bulunan ve kazayı yara almadan atlatan amcası Cuma Uzunay, korku dolu anları anlattı. Aracı bir anda önde gördüklerini ve şok olduklarını belirten Uzunay, "Biz yoldan devam ediyorduk. Karşı şeritten araç birden önümüze düştü ve bariyerleri deldi.
Önümüze düşünce şok olduk, ne olduğunu anlayamadık ve anlık oldu. Biri öldü sanırım kötüydü durumu ve yerler kan. Yeğenim ambulansla hastaneye götürüldü. Allah beterinden korusun. Demir bariyerlere çarptığı için muhtemelen böyle oldu. Yeğenim kaldığım yerden beni almaya gelmişti diş hastanesine götürmek için" dedi.
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