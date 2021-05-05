Hurda yığınına dönen araçta can pazarı! Denizli'de korkun kaza

Önümüze düşünce şok olduk, ne olduğunu anlayamadık ve anlık oldu. Biri öldü sanırım kötüydü durumu ve yerler kan. Yeğenim ambulansla hastaneye götürüldü. Allah beterinden korusun. Demir bariyerlere çarptığı için muhtemelen böyle oldu. Yeğenim kaldığım yerden beni almaya gelmişti diş hastanesine götürmek için" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN