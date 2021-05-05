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İranlı iş insanı 4 kişi tarafından kaçırılarak bagaja kapatıldı ve Ankara'dan İstanbul'a götürüldü

İranlı iş insanı Alıreza Aghajanı Namını, 4 kişi tarafından elleri bağlanarak otomobilin bagajında ’dan İstanbul’a kadar götürüldü. Araçtan gelen sesleri duyan güvenlik güçleri iş insanını yarı baygın halde kurtardı.

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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İranlı iş insanı 4 kişi tarafından kaçırılarak bagaja kapatıldı ve Ankara'dan İstanbul'a götürüldü

İranlı iş insanı Alıreza Aghajanı Namını'nın başına gelenler aksiyon filmlerini aratmadı. İstanbul'da ticaretle uğraşan iş insanı Namını, iş amacıyla araç kiralayarak 'ya gidip bir gece otelde konakladı.

İş insanını arayan bir kişi, kiraladığı lüks araçta teknik bir sorun yaşandığını ve aracı yeni bir araçla değiştireceklerini söyledi. Ankara'da bir oto sanayi sitesine götürülen iş insanı burada 4 kişi tarafından darp edildikten sonra 5 bin doları ile 3 bin lirası gasp edildi.



Elleri ve ayakları bağlanıp kiraladığı otomobilin bagajına kapatılan iş insanı, Ankara'dan İstanbul'a kadar bu şekilde götürüldü.



İstanbul Havalimanı yolu üzerinde park edilen araçtan şüphelenen polisler, aracın bagajından gelen sesi duydu ve iş insanını yarı baygın haldeyken kurtardı.



İş insanı Namını'nın şikayeti üzerine gözaltına alınan 4 şüpheliden Rahmi Kırım ve tutuklandı. İş insanının eski sekreteri Zhıla P. ile . ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'nde dava açılan şüpheliler, alıkoyma ve gasp gibi suçlardan 29'ar yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

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