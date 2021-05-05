Adana’daki kayınbirader cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı: Bir daha şiddet uygularsan seni yakarım
Adana'da 1 Mayıs günü saat 02.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde kayınbiraderi Mesut Yılmaz’ı (28) pompalı tüfekle öldüren Mehmet Olgun (42) hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Mehmet Olgun'un eşi Feride Olgun'a sürekli şiddet uyguladığı, Mesut Yılmaz’ın da eniştesine “Bir daha ablama şiddet uygularsan, seni yakarım” dediği öğrenildi. Feride Olgun'un ifadesinde ise, “Çamaşır sermek için dışarı çıktığımda bile beni kıskanıyordu. Sürekli dövüyordu, hakaret ediyordu” dediği ifade edildi.
Mesut Yılmaz ile eniştesi Mehmet Olgun arasında telefonda tartışma çıktı. Tartışmanın ardından mahalledeki tren hattı yakınında buluşan Yılmaz ve Ongun arasındaki tartışma burada devam etti.
Tartışma sırasında Mehmet Olgun, yanında getirdiği pompalı tüfekle Yılmaz'a iki el ateş edip kaçtı. Göğsünden ve koltuk altından vurulan Yılmaz, kanlar içinde yere yığıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, Mehmet Olgun ile yanındaki ağabeyi Yusuf Olgun'u Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki evlerine düzenlenen baskında gözaltına aldı.
Tartışmanın, Mehmet Olgun'un eşi Feride Olgun'a sürekli şiddet uyguladığı, Mesut Yılmaz'ın da eniştesine "Bir daha ablama şiddet uygularsan, seni yakarım" dediği için çıktığı belirtildi.
Feride Olgun'un ifadesinde, "Çok kıskançtı. Çamaşır sermek için dışarı çıktığımda bile beni kıskanıyordu. Sürekli dövüyordu, hakaret ediyordu" dediği ifade edildi.
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