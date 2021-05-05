05 Mayıs 2021, Çarşamba
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Adana’daki kayınbirader cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı: Bir daha şiddet uygularsan seni yakarım

'da 1 Mayıs günü saat 02.30 sıralarında merkez ilçesi ’nde kayınbiraderi ’ı (28) pompalı tüfekle öldüren (42) hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Mehmet Olgun'un eşi 'a sürekli şiddet uyguladığı, Mesut Yılmaz’ın da eniştesine “Bir daha ablama şiddet uygularsan, seni yakarım” dediği öğrenildi. Feride Olgun'un ifadesinde ise, “Çamaşır sermek için dışarı çıktığımda bile beni kıskanıyordu. Sürekli dövüyordu, hakaret ediyordu” dediği ifade edildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 05.05.2021 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
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Adana’daki kayınbirader cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı: Bir daha şiddet uygularsan seni yakarım

ile eniştesi arasında telefonda tartışma çıktı. Tartışmanın ardından mahalledeki tren hattı yakınında buluşan Yılmaz ve Ongun arasındaki tartışma burada devam etti.

Tartışma sırasında Mehmet Olgun, yanında getirdiği pompalı tüfekle Yılmaz'a iki el ateş edip kaçtı. Göğsünden ve koltuk altından vurulan Yılmaz, kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Mehmet Olgun ile yanındaki ağabeyi 'u 'ndeki evlerine düzenlenen baskında gözaltına aldı.

Tartışmanın, Mehmet Olgun'un eşi 'a sürekli şiddet uyguladığı, Mesut Yılmaz'ın da eniştesine "Bir daha ablama şiddet uygularsan, seni yakarım" dediği için çıktığı belirtildi.

Feride Olgun'un ifadesinde, "Çok kıskançtı. Çamaşır sermek için dışarı çıktığımda bile beni kıskanıyordu. Sürekli dövüyordu, hakaret ediyordu" dediği ifade edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Mehmet Olgun tutuklandı, ağabeyi Yusuf Olgun ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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