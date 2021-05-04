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Sinop Ayancık’ta ilginç olay! Kül olan evdeki 2 Kur’an-ı Kerim yanmadı

'un ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi. Yangında küle dönen 2 katlı evde sayfaları yanmayan 2 Kur'an-ı Kerim bulundu.

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Sinop Ayancık’ta ilginç olay! Kül olan evdeki 2 Kur’an-ı Kerim yanmadı

'un ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi. Yangında küle dönen 2 katlı evde sayfaları yanmayan 2 Kur'an-ı Kerim bulundu.

Yangında kül olan evdeki 2 Kur'an-ı Kerim'in sayfaları hasar almadı.

Sinop'un ilçesineki bir evde geçtiğimiz günlerde yangın çıkmış iki katlı ev tamamen yanarak küle dönmüştü.

Evdeki enkaz kaldırılma işlemi sırasında bir inşaat ustası iki adet Kur'an-ı Kerim fark etti.

Kül olan evden çıkan Kur'an-ı Kerim'lerin cilt kaplarının yandığı ancak, sayfalarının zarar görmediği tespit edildi.

İlginç olay! Kül olan evde... İLGİNÇ OLAY! KÜL OLAN EVDE...

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