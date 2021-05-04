Sinop Ayancık’ta ilginç olay! Kül olan evdeki 2 Kur’an-ı Kerim yanmadı
Sinop'un Ayancık ilçesinde ilginç bir olay meydana geldi. Yangında küle dönen 2 katlı evde sayfaları yanmayan 2 Kur'an-ı Kerim bulundu.
YAŞAM A Haber
Yangında kül olan evdeki 2 Kur'an-ı Kerim'in sayfaları hasar almadı.
Sinop'un Ayvancık ilçesineki bir evde geçtiğimiz günlerde yangın çıkmış iki katlı ev tamamen yanarak küle dönmüştü.
Evdeki enkaz kaldırılma işlemi sırasında bir inşaat ustası iki adet Kur'an-ı Kerim fark etti.
Kül olan evden çıkan Kur'an-ı Kerim'lerin cilt kaplarının yandığı ancak, sayfalarının zarar görmediği tespit edildi.
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