Önce kaçtı yakalanınca 'polis benim baş tacım' dedi!
Son dakika haberine göre; Adana'da kendine zarar veren, daha sonra olay yerine sevk edilen polisleri görünce nişanlısını da yanına alıp motosikletle kaçan Sezai Y., 5 kilometre süren kovalama sonucu yakalandı.
Kendisine zarar veren, daha sonra olay yerine sevk edilen polisleri görünce nişanlısını da yanına alıp motosikletle kaçan Sezai Y., 5 kilometre süren kovalama sonucu yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilere "Polis benim baş tacım, devlet başımın tacı. Devlete başkaldırmıyorum" dedi.
Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Metro istasyonu önünde kendisine zarar veren bir kişi ihbarı üzerine, bölgeye polis ekibi sevk edildi. Kendisine zarar verdiği öne sürülen Sezai Y., olay yerine sevk edilen polisleri fark edince nişanlısını da yanına alıp, motosiklet ile kaçmaya başladı. Polisin 'dur' ihtarına uymayan Sezai Y., Mersin yönünde kaçışını sürdürdü.
TERS ŞERİTE GİRDİ
Yeşiloba Mahallesi'nde kendisini polis ekiplerini atlatmak isteyen şüpheli, motosikletini bulvar üzerinde ters şeritten sürmeye başladı. Ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, çıkmaz sokağa denk gelince kıskıvrak yakalandı.
Nişanlısı ile birlikte gözaltına alınan Sezai Y., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Polis benim baş tacım, devlet başımın tacı. Devlete başkaldırmıyorum, Ben devletimi seviyorum" dedi.
Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürülen Sezai Y.'ye trafik yönünden ve koronavirüs tedbirlerini ihlalden, nişanlısına ise sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası kesildi.
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