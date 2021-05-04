Bursa'da işçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

Kontrolden çıkan midibüs aracını diğer araçlara çarpmadan takla atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye yardımı ile çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.