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Bursa'da işçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi... 'nın ilçesinde Serbest Bölge'de işçileri taşıyan servis aracının bariyere çarpıp devrilmesi sonucu meydana gelen kazada çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.05.2021 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021
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Bursa'da işçi servisi devrildi! Çok sayıda yaralı var

'nın ilçesinde yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda işçi midibüsü kontrolden çıkarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybederek takla atan midibüs şarampole devrildi. Midibüste bulunan 28 işçiden 20'si yaralandı.



Kaza, Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Serbest Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre göre, İbrahim S., idaresindeki 16 S 2837 plakalı midibüs aracı yağan yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Kontrolden çıkan midibüs aracını diğer araçlara çarpmadan takla atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye yardımı ile çıkartılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri ise geniş güvenlik önlemi alırken, 28 işçiden yaklaşık 20 yaralı olduğu öğrenildi.



Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor.

AĞIR YARALI İŞÇİ KURTARILAMADI

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kontrolden çıkan servis midibüsünün bariyerlere çarparak, devrildiği kazada ağır yaralanan 3 fabrika işçisinden İlknur Kaya (25), sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Hastaneye kaldırılan 19 kişinin tedavisi ise sürüyor.

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