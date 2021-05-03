Diyarbakır’da tam kapanma döneminde şok baskın! Koronavirüsü hiçe saydılar

Ekipler, tarafından sık sık denetimleri yapılan mekanda yapılan baskında bodrum katta 26'sı kadın 50 kişiye toplam 157 bin 500 TL ceza kesildiği öğrenildi. Bodrum katı, zabıta ekiplerince bir kez daha mühürlenerek, kapatıldı.

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