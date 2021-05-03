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Çorumlu usta 30 yıldır geleneksel yöntemle dövme bakır tepside kadayıf üretiyor!

ilçesinde yaşayan Rafet Demirkan, ayının vazgeçilmez tatlısı olan kadayıfı dövme bakır tepside geleneksel yöntemle üretiyor. Eşsiz bir damak tadı olan dökme kadayıf sadece Ramazan ayına özel yapılıyor.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 03.05.2021 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021
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Çorumlu usta 30 yıldır geleneksel yöntemle dövme bakır tepside kadayıf üretiyor!

Un ve suyun karıştırılmasının ardından hamurun ince ince tel haline getirilerek sofralara uzanan yolculuğu zaman ve sabır gerektiriyor.

Teknolojinin gelişmesi ile ürün çeşitliliğine rağmen dökme usullerle kadayıf üreten Demirkan, geleneksel yöntemlerle yapılan kadayıfın damak tadının diğerlerinden farklı olduğunu vurguluyor.

Makine ile saatte 90 kilogram ürün elde edilebilirken Demirkan ise saatte 5 kilogram kadayıf üretiyor. 1990'lı yıllarda çırak olarak başladığı mesleğini 30 yıldır aralıksız devam ettirdiğini belirten Rafet Demirkan, dökme yöntemlerle kadayıf üretiminin 'ın yanı sıra ve 'te yapıldığını söyledi.

Aralıksız dönen bakır tepside saatte 5 kilo kadayıf üretimi gerçekleştirildiğini ifade eden Demirkan, "Osmancık'ın eski simitçilerinden rahmetli Güngör ustamız vardı, o yapıyordu bu işi. Ben de simit satıyordum, ustam Ramazan ayında yaparken bu işi ben de merak ediyordum,

bakıyordum ona 'acaba ben de dökebilir miyim?' diye. O da bir gün 'gel oğlum dök' dedi. El verdi ben de bu işi öğrendim. 1990'dan bu tarafa da bu işi yapıyorum" dedi.

"SADECE RAMAZAN AYINA ÖZEL YAPIYORUZ"

Sadece ayına özel dökme kadayıf yaptıklarını anlatan Demirkan, "Dökme tel kadayıfı bir Osmancık'ta bir de İskilip'te var. Sacımız dövme bakır, hamurun özünü kürekle döve döve yaparak kıvamına getiriyoruz. Bu yöntem biraz zahmetli, makinesi var ama bu lezzeti tutmuyor. Makinede saatte 90 kilogram üretim yapılıyor biz ise saatte 5 kilogram kadayıf üretebiliyoruz.

Bakır tepsinin 10 defa dönmesinde 1 kilo kadayıf alabiliyoruz. Geleneksel yöntemle üretilen dökme tel kadayıfını sadece Ramazan ayına özel yapıyoruz. Hem geleneksel olan hem de maharet, ustalık ve sabır isteyen dökme kadayıf Ramazan ayında iftar sofralarında en çok tercih edilen tatlıların başında geliyor" diye konuştu.

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