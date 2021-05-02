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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı! Sağanak yağış geliyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

tarafından yapılan açıklamasında salı ve çarşamba günleri özelinde yurt genelini ilgilendirmen bir uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının azalacağı belirtilirken, yağışın geleceği ifade edildi. Peki yeni haftada nasıl olacak? hava durumu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.05.2021 Güncelleme Tarihi: 02.05.2021
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı! Sağanak yağış geliyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

tarafından yapılan açıklamada Salı ve Çarşamba günlerine ilişkin kritik bir uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının Pazartesi günü ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği, Salı ve Çarşamba günleri kuzey ve iç bölgelerde azalarak mevsim normalleri civarında düşeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

PAZARTESİ

SALI

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

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