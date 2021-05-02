Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı! Sağanak yağış geliyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında salı ve çarşamba günleri özelinde yurt genelini ilgilendirmen bir uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının azalacağı belirtilirken, yağışın geleceği ifade edildi. Peki yeni haftada hava durumu nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Salı ve Çarşamba günlerine ilişkin kritik bir uyarı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının Pazartesi günü ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği, Salı ve Çarşamba günleri kuzey ve iç bölgelerde azalarak mevsim normalleri civarında düşeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
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