Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı! Sağanak yağış geliyor! İstanbul Ankara İzmir hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Hava sıcaklıklarının Pazartesi günü ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği, Salı ve Çarşamba günleri kuzey ve iç bölgelerde azalarak mevsim normalleri civarında düşeceği tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı.