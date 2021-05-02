Edirne'de tartıştığı komşusuna bakın ne yaptı

Üst kattaki komşular da sigara dumanının evin içine kadar girdiğini belirterek, Gündüz Ü.'den daha dikkatli olmasını istedi. Uyarıları dikkate almayan Gündüz Ü., aynı davranışı sürdürünce, komşulardan Ercan Yılmaz bir kez daha Gündüz Ü.'yü uyardı. Bunun üzerine iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışma komşuların araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı.