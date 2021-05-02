Edirne'de tartıştığı komşusuna bakın ne yaptı
Edirne'de yaşayan Gündüz Ü., sigarasının dumanından rahatsız olduğu Ercan Yılmaz'ı uyardı ve aralarında tartışma çıktı. Bir süre sonra marketten dönen Gündüz Ü., Ercan Yılmaz tarafından üzerine kaynar su dökülerek yakıldı.
Edirne Ercan Yılmaz'ın sigara dumanından rahatsız olduğunu belirttiği komşusu Gündüz Ü. ile arasında tartışma çıktı. Tartışma büyümeden araya giren komşular tarafından sonlandırıldı. Bir süre sonra Gündüz Ü., fırından ekmek alıp eve dönen komşusu Yılmaz'ın üzerine tencere ile kaynar su döktü. Vücudunda yanıklar oluşan Yılmaz, hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı, Gündüz Ü. ile kızı polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Meydan Mahallesi Su Terazisi İmaryolu Sokak'taki Dinler Apartmanı'nda meydana geldi. Apartmanın 1'inci katındaki dairede oturan Gündüz Ü.'nün evinde içilen sigaranın dumanı, iddiaya göre binanın havalandırma boşluğundan üst kattaki dairelere gitti.
Üst kattaki komşular da sigara dumanının evin içine kadar girdiğini belirterek, Gündüz Ü.'den daha dikkatli olmasını istedi. Uyarıları dikkate almayan Gündüz Ü., aynı davranışı sürdürünce, komşulardan Ercan Yılmaz bir kez daha Gündüz Ü.'yü uyardı. Bunun üzerine iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışma komşuların araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı.
Bir süre sonra, fırına ekmek almaya gide ve eve dönen Ercan Yılmaz'ın üstüne, Gündüz Ü., tenceredeki kaynar suyu boşalttı. Yılmaz'ın vücudunda yanıklar meydana geldi. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yılmaz, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Yılmaz, komşusunu ile sigara içilmesi konusunda uyardığını belirterek, "Daha sonra fırına ekmek almaya gittim. Binaya girerken üzerime kaynar suyu boşalttı" dedi.
Polis, Gündüz Ü. ile kızını gözaltına alarak, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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