DEAŞ'ın kilit ismi İstanbul'da yakalandı! Eli kılıçlı fotoğrafları ortaya çıktı

MİT, ÖRGÜTÜN SÖZDE 'EMİR'Nİ ADIM ADIM İZLEDİ

Güvenlik servislerinin yakın takibindeki A.S.İ.M. adlı DEAŞ'ın sözde 'Askeri Yapılanma ve Silahlı Eğitim Emiri'nin, ilk olarak 2014 yılından bu yana birçok zincirleme eylemden sorumlu tutulduğu Suriye'den Türkiye'ye geçtiği, ardından da sahte pasaport ve kimlikle İstanbul'a kadar geldiği öğrenildi. MİT görevlilerince yakın takibe alınan ve her hareket kabiliyet izlenen terörist için çember daraltıldı. Afganistanlı olduğu öne sürülen, ancak güvenlik birimlerince Tacikistan kökenli olduğu değerlendirilen DEAŞ'ın sözde 'askeri yapılanma emiri', İstanbul Ataşehir'de saklanıyordu. Hücre sorumlusunun saklandığı ev, güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından günlerce izlemeye alınırken, Türkiye'de kimlerle irtibat kurduğu didik didik araştırıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından teröristin saklandığı adres ve irtibatları İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerine aktarıldı.