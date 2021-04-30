Son dakika: Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem! Manavgat ve Alanya'dan da hissedildi | 30 Nisan son depremler

Son dakika haberleri... Akdeniz'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem, Antalya başta olmak üzere Manavgat, Alanya ve birçok yerden hissedildi.

Saat 10.52'de yerin 6.43 kilometre altında gerçekleşen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER (30 NİSAN 2021)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.04.30 10:52:20 36.6055 31.6748 1.8 -.- 3.9 3.9 OKURCALAR-ALANYA (ANTALYA) İlksel

2021.04.30 10:38:59 38.5327 27.5307 5.4 -.- 2.2 -.- SANCAKLIKAYADIBI-(MANISA) İlksel

2021.04.30 09:29:49 39.1282 36.0052 2.1 -.- 1.6 -.- TATILI-SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel

2021.04.30 09:10:18 36.4767 27.2183 24.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.30 08:56:15 40.8027 31.4900 12.1 -.- 1.7 -.- KIZILAGIL-(BOLU) İlksel

2021.04.30 08:19:07 34.8678 26.3595 10.0 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.04.30 07:58:09 35.8678 35.6822 7.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel

2021.04.30 06:59:33 37.2293 28.8655 4.4 -.- 1.6 -.- BEYAGAC (DENIZLI) İlksel

2021.04.30 06:50:27 36.4398 27.1498 4.9 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.30 06:22:57 35.9997 35.5890 8.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel

2021.04.30 06:22:09 37.0067 28.1055 2.5 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.04.30 06:02:28 36.9402 27.3880 4.7 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2021.04.30 05:51:43 40.4347 28.9077 4.8 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel

2021.04.30 05:43:30 36.3377 27.1465 23.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.30 05:39:19 35.6295 26.2442 19.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.04.30 05:11:10 36.4575 27.2090 11.9 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.30 04:48:21 36.4588 27.1238 5.5 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.30 04:37:52 37.1697 36.8648 7.8 -.- 1.5 -.- ICERISU-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2021.04.30 04:26:07 36.3492 27.1535 3.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.30 04:17:49 34.7700 26.8488 28.4 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2021.04.30 04:14:08 36.4543 27.2275 5.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.30 04:06:52 36.4115 27.1855 5.4 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.30 03:31:14 40.7633 31.5865 4.4 -.- 1.4 -.- PIRAHMETLER-(BOLU) İlksel

2021.04.30 02:52:08 37.4567 30.4333 3.3 -.- 1.6 -.- KUSBABA-BUCAK (BURDUR) İlksel

2021.04.30 02:49:54 36.4773 27.2262 5.0 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.30 01:12:48 39.1867 29.3477 5.0 -.- 2.2 -.- SEYHLER-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel

2021.04.30 01:06:32 36.3757 27.1133 7.2 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.04.30 00:46:06 34.3177 25.2687 86.2 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel