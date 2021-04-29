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Taksim Camii ile Çamlıca Camii'nden muhteşem görüntü

'nin Ramazan ayının son cumasında açılması bekleniyor. Milyonların merakla takip ettiği Taksim Camii, havadan çekilen görüntülerle ile aynı karede görüntülendi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
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Taksim Camii ile Çamlıca Camii'nden muhteşem görüntü

Ramazan Ayı'nın son Cuma günü 7 Mayıs tarihinde açılışı planlanan 'nde, son hazırlıklar hummalı bir şekilde devam ediyor. Avize, mihrap, minber yerleştirilerek ince işçilikler yapılıyor. Havadan çekilen görüntülerde Taksim Camii ve aynı karede görüntülendi.

Taksim Camii'nin 7 Mayıs Cuma günü açılması için hazırlıkları tamamlanıyor. Dış cephede bütün hazırlıklar tamamlanan caminin mahyası bile asıldı. Havadan görüntülenen camii muhteşem mimarisi ile Taksim meydanının siluetini güzelleştirdi. Çekilen görüntülerde Çamlıca Camii ve Taksim Camii aynı karede görüntülendi.

Caminin içinde 12 metre çapında, 20 metre yüksekliğindeki 60 ışıklı dev avizesi yerleştirilerek elektrik tesisatını testleri yapıldı. 4 yıl süren inşaat çalışmalarının ardından açılışa gün sayan cami içine takılan korkuluk camlarının temizliği yapılmaya başlandı. Mihrap ve minber yerine yerleştirilerek son düzeltmeleri yapılıyor. Cami içerisinde bulunan iskelelerin tamamı söküldü.

Ahşap duvar kaplamaları tamamlanırken, pencerelere ise korkuluklar takıldı. Caminin tavanına Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan üzerinde "Allah (c.c), Muhammed (s.a.v.), Ebubekir (r.a.), Ömer (r.a.), Osman (r.a.), Ali (r.a.)" yazılı 6 hat levhası yerleştirildi. Kubbe göbek yazısında , kubbe kasnağında , orta kuşak yazısında 'nin 285'inci ve 286'ncı ayetleri ile 'nin 20'nci ve 24'üncü ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında , giriş kubbesi kasnak yazısında , ana kapı üstü yazısında 103'üncü ayeti yazılıyor.

Mimar ve imzasını taşıyan cami 2 bin 482 metrekare arsanın yaklaşık 16 bin 500 metrekarelik bölümüne inşa edildi. 2 bin 250 kişi aynı anda namaz kılabilecek camide Konferans ve sergi salonları yer alacak. 61 metre yükseklikte bulunan minarelerinin arasına mahya asıldı.

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