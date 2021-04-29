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Gaziantep'te iftar saati balkon düşüp hayatını kaybetti! Aile büyük şok yaşadı

Gaziantep’te dün akşam iftar saatlerinde ilçesi bağlı Osmangazi Mahallesi 22 nolu sokakta 4. kattaki balkondan düşen 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğu odasında bulamayan aile, yan odanın balkonundan baktıklarında şok yaşadı. Çocuğun cenazesi Caminde kılınan cenaze namazı sonrası asri mezarlıkta defnedildi.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 29.04.2021 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021
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Gaziantep'te iftar saati balkon düşüp hayatını kaybetti! Aile büyük şok yaşadı

Gaziantep'te yaşanan üzücü olay, meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, site içinde bulunan 10 katlı apartmanın 4. katında yaşayan Celal ve Şevin Öztürk, iftar için hazırlık yaparken oğulları 'ün çığlık sesiyle odasına koştu.

Çocuğu odasında bulamayan aile, yan odanın balkonundan baktıklarında şok yaşadı. Kanlar içinde yerde yatan çocuğu gören aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırılan çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

morguna kaldırılan çocuğun cansız bedeni yapılan otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi. Çocuğun cenazesi Caminde kılınan cenaze namazı sonrası asri mezarlıkta defnedildi.

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