Telefonuna indirdiği program hayatını kararttı! 234 bin lira dolandırıldı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Ö.G.'yi telefonla arayan dolandırıcı, kendisini bir bankanın müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıtıp hesabından bin lira para çekildiğini ve bilgisinin olup olmadığını sordu.