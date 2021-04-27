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Telefonuna indirdiği program hayatını kararttı! 234 bin lira dolandırıldı

'da kendisini bir bankanın müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıtan dolandırıcının tuzağına düşen 63 yaşındaki Ö.G'nin cep telefonuna indirdiği program ile hesabındaki altını 234 bin liraya çevrilip başka hesaba havale yapıldı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
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Telefonuna indirdiği program hayatını kararttı! 234 bin lira dolandırıldı

Olay, 'un İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki Ö.G.'yi telefonla arayan dolandırıcı, kendisini bir bankanın müşteri hizmetleri görevlisi olarak tanıtıp hesabından bin lira para çekildiğini ve bilgisinin olup olmadığını sordu.

Ö.G. haberinin olmadığını ileri sürünce dolandırıcı hesabının dondurulması için işlem yapmak üzere Team Vieewer Quick Sport isimli uygulamayı indirmesini istedi.

Söz konusu uygulamayı telefonuna indirip telefonunu kapatan Ö.G., banka hesabını kontrol ettiğinde altın hesabında bulunan 503,7 gram altının 234 bin lira paraya çevrilip, bu paranın da başka bir hesaba aktarıldığını fark etti. Dolandırıldığını anlayan Ö.G. polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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