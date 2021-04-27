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Kadıköy’ün kabusu oldu! Eli bıçaklı hamile gaspçı yakalandı

'e korku salan eli bıçaklı hamile kadın gaspçı, yakalandı. Polisteki ifadesinde “Cinlerim var” diyen kadın, savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemece ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.04.2021 Güncelleme Tarihi: 27.04.2021
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Kadıköy’ün kabusu oldu! Eli bıçaklı hamile gaspçı yakalandı

'de 3 kadının cep telefonları eli bıçaklı hamile bir kadın tarafından gasp edildi. Ortaya çıkan gaspçı profili polisiye filmleri aratmayacak gibiydi. Mini etek giyen, üzerinde sadece tişört bulunan hamile bir kadının elinde büyükçe bir örümcek ve ağ dövmesi vardı. Kolları jilet kesikleriyle doluydu, başında simsiyah bir peruk takılıydı. Kurbanına yaklaşıyor ve birkaç dilde garip şeyler söylüyordu. Tişörtünü sıyırdığında ise karnına bantladığı dev bıçağı çekiyor ve saldırıya geçiyordu. Gaspçı kadının varlığı, fısıltı gazetesiyle kulaktan kulağa yayıldı.

Hürriyet'in haberine göre, sinema-televizyon bölümünde okuyan ve , geçen cuma günü saat 19.30 sıralarında , Sokak'taki bir apartmanın önünde oturuyordu. Yanlarına hamile bir kadın yaklaştı. Hamile kadın Elif Öner'e, "Sen çok uzun zaman önce ölmüşsün, seni gömmüşler" dedi. Daha sonra "Bıçağım var seni öldüreceğim" dedikten sonra telefonlarını istedi ve sırıtarak tişörtünü kaldırıp 30 santimetre büyüklüğünde bir bıçak çıkardı. Arkadaşı telefonunu yere fırlatınca kadının dikkati dağıldı ve iki kadın koşarak oradan uzaklaştı.

Gizemli kadın önceki gün 'nin yakınlarından bir kadına daha bıçak çekti. Yardım çığlıklarını duyan polisler kadını yakaladı. Cezayirli olduğu tespit edilen 22 yaşındaki S.N.E.K., mağdurlara da teşhis ettirildi. 8 aylık hamileydi ve her saldırıdan sonra kıyafetlerini değiştirmek için bir otel odası tutmuştu. Odasında çok sayıda kıyafet ve peruk ele geçirildi. Polisteki ifadesinde "Cinlerim var" diyen kadın savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemece ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.

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