İnekli paylaşıma ceza! Bu fotoğraf başını yaktı
Son dakika haberine göre; İzmir’de Serdar Kıyançiçek, kendisine uzaklaştırma cezası aldıran eski eşinin, sosyal medyada inek fotoğrafı paylaşarak altına ‘Uzaklaştırma aldım, yine de burada’ yazması üzerine şikayetçi oldu. Mahkeme Sevim Bozal’a ceza verdi.
İzmir Narlıdere'de, ayrıldığı eşi Serdar Kıyançiçek'i şikayet ederek uzaklaştırma cezası aldıran Sevim Bozal, sosyal medya hesabından bahçesindeki ineğin resminin altına "O kadar uzaklaştırma aldım, yine de burda" yazarak paylaşımda bulununca, cezadan kurtulamadı.
29 yaşındaki kadın, eski eşinin davacı olması üzerine, İzmir 1. Aile Mahkemesi tarafından bir ay boyunca 'öfke kontrolü ve stresle başa çıkma eğitimi ve rehabilitasyon programlarına katılma' cezasına çarptırıldı. Eski eşinin bu paylaşımı nedeniyle avukatı aracılığıyla şikayetçi olduğunu belirten elektrik şirketi sahibi Kıyançiçek, "Zorlama hapsi ile cezalandırılmasını istemiştik" dedi.
KONTEYNER KALDIRILMIŞTI
İzmir'de Serdar Kıyançiçek, görülmemiş bir kararla boşandığı kadının evinin tam karşısındaki boş arsaya koyduğu konteynera yerleşmiş ve buradan eski karısını takibe aldığı iddia edilmişti. Konteynerı çocuğuna yakın olmak için koyduğunu söyleyen Kıyançiçek, Yeni Asır'da çıkan haberin ardından oradan ayrılmıştı.
Durumdan şikayetçi olan Sevim Bozal ise, "Bu adam saplantılı. Beni öldürmesinden korkuyorum" demişti. Bir çocuk babası adam ise asıl kendisinin mağdur olduğunu, eski eşi ve ailesi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını ileri sürmüştü. Kardeşi Emre Bozal ile birlikte ticaretle uğraşan Sevim Bozal, boşandığı eşi Serdar Kıyançiçek'in kendisini tehdit ve taciz ettiği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla sürekli şikayetçi olunca, eski koca Kıyançiçek'e üst üste uzaklaştırma cezası verildi.
BİR AY EĞİTİME KATILACAK
İDDİALARIN merkezindeki koca Serdar Kıyançiçek, eski eşinin kendisiyle uğraşmaya devam ettiğini ileri sürerek mahkemeye başvuran taraf oldu. Sevim Bozal'ın, bahçesinde bulunan eşeğin resmini sosyal medyadan paylaşarak, altına 'O kadar uzaklaştırma aldırdım yine de burada' yazması üzerine hakarete uğradığını iddia eden adam, avukatı aracılığıyla 'zorunlu hapis' talebinde bulundu. Ancak İzmir 1. Aile Mahkemesi, genç kadına 'öfke kontrolü ve stresle başa çıkma, şiddeti önlemeye yönelik farkındalık sağlayarak tutum ve davranış değiştirmeyi hedefleyen eğitim ve rehabilitasyon programlarına katılma' cezası verdi. Bozal'ın önümüzdeki günlerde, polis kontrolünde bir ay boyunca eğitimlere katılması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ATA AÖF vize sınavı sonuçları açıklandı mı? 2021 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman? Online mı olacak?
- Genelge: Yasaktan muaf olan iş yerleri hangileri? Tam kapanmada nereler açık? Kimler muaf? 3 haftalık süreçte...
- Ziraat GYO halka arz talep toplama başladı mı? Ziraat GYO hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Detaylar açıklandı
- BİM salı kampanyaları başladı! 27 Nisan 2021 BİM Aktüel kataloğu hangi ürünlerden oluşuyor? İşte haftanın indirimleri...
- AÇIKLANDI! AÖF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2021 AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak 2021? Bayram ikramiyeleri hangi tarihte ödenecek?
- Dengeler şaştı, kafalar yandı... Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Atiye yeni sezon fragmanı...
- Büyük umutlarla başladı, reytingler sonu oldu! Show TV dizisi raydan çıktı! Açıklama an meselesi...
- Marketlerde artık olmayacak! Onaylandığı an raflardan kalkacak! BİM, ŞOK, A101, Migros o günden sonra...
- Kredi borcu olanlara müjde! Kolaylıkla 50 bin TL kredi imkanı! Denizbank, İş Bankası, Finansbank…
- Noterler, mahkemeler, PTT, hastaneler ve fırınlar açık mı? 29 Nisan - 19 Mayıs tarihinde iş yerleri açılacak mı?
- İçişleri Bakanlığı son dakika genelgesi: 26 Nisan sokağa çıkma yasağı genelgesi ve tam kapanma detayları...