İnekli paylaşıma ceza! Bu fotoğraf başını yaktı

Durumdan şikayetçi olan Sevim Bozal ise, "Bu adam saplantılı. Beni öldürmesinden korkuyorum" demişti. Bir çocuk babası adam ise asıl kendisinin mağdur olduğunu, eski eşi ve ailesi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını ileri sürmüştü. Kardeşi Emre Bozal ile birlikte ticaretle uğraşan Sevim Bozal, boşandığı eşi Serdar Kıyançiçek'in kendisini tehdit ve taciz ettiği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla sürekli şikayetçi olunca, eski koca Kıyançiçek'e üst üste uzaklaştırma cezası verildi.