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Trabzon’da 3 saat arayla koronavirüs nedeniyle baba ve kızı hayatını kaybetti

'da emekli öğretmen (88) ve kızı (60), koronavirüs nedeniyle 3 saat arayla hayatını kaybetti. Baba ve kızının cenazeleri, koronavirüs salgın tedbirleri kapsamında aile mezarlığına defnedildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 26.04.2021
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Trabzon’da 3 saat arayla koronavirüs nedeniyle baba ve kızı hayatını kaybetti

'nde oturan emekli öğretmen ve kızı , bir süre önce koronavirüs belirtileri gösterince 'ne başvurdu. İlçeden sevk edildikleri 'nde baba ve kızına yapılan testlerin sonucu pozitif çıktı.

Hastanede tedaviye alınan baba ve kızı, sağlık durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakımda entübe edildi. Sabahat Balçık, önceki gün saat 10.00 sıralarında, bilinci kapalı olan Alay Balçık ise saat 13.00 sıralarında doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Baba ve kızının cenazeleri, salgın tedbirleri kapsamında aile mezarlığında toprağa verildi.

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