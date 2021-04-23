23 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Galata Köprüsü'nden denize itilen kişi boğuldu

Son dakika: Galata Köprüsü'nden denize itilen kişi boğuldu

Son dakika haberine göreGalata Köprüsü'nden denize itilen 38 yaşındaki boğuldu. Uzun'u iten ve zihinsel engelli olduğu öne sürülen Serkan A. gözaltına alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
ABONE OL
Son dakika: Galata Köprüsü'nden denize itilen kişi boğuldu

Olay, Galata Köprüsü'nde dün saat 19.25 sıralarında yaşandı. Zihinsel engelli olduğu öne sürülen Serkan A. bilinmeyen bir nedenle 38 yaşındaki Ahmet Uzun'u denize itti. Ahmet Uzun'un denizde çırpındığını görenler durumu sağlık ve polise bildirdi. Uzun boğulurken, cansız bedeni denizden çıkarıldı.

Çevredeki kişi ve görgü tanıklarından bilgi alan polis, Uzun'un zihinsel engelli olduğu iddia edilen Serkan A. tarafından ayaklarından tutularak denize itildiği bilgisini aldı. Uzun'un cansız bedeni incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheli Serkan A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA