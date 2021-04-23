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İstanbul'da kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti!

’de dün saat 11.30 sıralarında ’nde evini satıp tüm parasını kripto paraya yatıran 50 yaşındaki emlakçı adam, ruhsatsız tabancasıyla başına tek el ateş ederek intihar etti.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
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İstanbul'da kripto parada her şeyini kaybeden emlakçı intihar etti!

İddiaya göre, 50 yaşındaki geçtiğimiz günlerde sahip olduğu daireyi satarak parasını da kripto paraya yatırdı.

Olay günü sabah saatlerinde cadde üzerindeki iş yerine gelen Ünal, bilgisayarının başına oturarak borsaya bakmaya başladı.

Büyük zarar ettiğini gören Ünal, ruhsatsız tabancasını çıkararak başına başına tek el ateş etti.

Sesleri duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Ünal'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla 'deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Burada ameliyata alınan Ünal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ünal'ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.



BAŞINI TEK EL ATEŞ ETTİ

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelendiğinde olay esnasında Ünal'ın yakında kimsenin olmadığını tespit etti.

Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından tabanca ve kovan polis ekipleri delil torbasına konuşarak muhafaza altına alındı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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