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Çanakkale'de karantina kararı! Bir belde ve 3 köy karantinaya alındı

Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ederken, en çok vakaların görüldüğü iller arasında yer alan 'de karantina kararı. Çanakkale'nin ilçesindeki bir belde ile 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.04.2021
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Çanakkale'de karantina kararı! Bir belde ve 3 köy karantinaya alındı

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki bir belde ile 3 köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

İlçeye bağlı Karabiga beldesi, Balıklıçeşme, Ağaköy ve Kocagür köylerinde artan Kovid-19 vakalarının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulaması başlatıldı.

Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kontrol ediliyor.

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