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Parktaki ağaçları keserken yakalandılar! İbretlik ceza

'da parktaki 2 ağacı kesen 6 kişiden ikisine 100'er fidan dikme cezası verildi. Toplam 200 fidan dikecek şüphelilerin hakkında bulunan yurt dışı çıkış yasağının ise devamına karar verildi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.04.2021
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Parktaki ağaçları keserken yakalandılar! İbretlik ceza

Üsküdar'da Kız Kulesi'nin karşısındaki parkta 2 yetişkin ağacı kesen 6 şüpheliden 2'sinin, konutu terk etmeme şeklinde uygulanan adli kontrol kararına itiraz etmeleri üzerine İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün belirleyeceği arazilere 100'er fidan dikmelerine karar verildi.

Üsküdar Salacak Sahili'ndeki parkta bulunan 2 yetişkin ağaç, 17 Mart gecesi ellerinde motorlu testereler bulunan 1'i kadın 6 şüpheli tarafından kesildi. 6 şüpheli gözaltına alınırken evlerinde yapılan aramalarda ağaç kesmekte kullanılan 5 adet motorlu testere ele geçirildi. Şüpheliler hakkında sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "Dikili ağaç, fidan veya bağ çubuğuna zarar verme" suçundan konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol tedbiri uygulandı.

TOPLAM 200 FİDAN DİKECEKLER
Şüphelilerden Şevki C. ve Özden Ö.'nün avukatları ise karara itiraz etti.İtirazı değerlendiren Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliği, 'suçun vasıf ve mahiyeti adli kontrolle sağlanması beklenen yararın farklı adli kontrolle de sağlanmasının mümkün olacağı' gerekçesiyle konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrolü kaldırdı. Hakimlik, 2 şüpheli hakkında kamunun faydasına olacağı kanaatiyle İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün belirleyeceği araziler ile günlerde 100'er adet fidan dikmelerine karar verdi. Şüpheliler hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının ise devamına karar verildi.

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