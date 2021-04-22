Bitlis’te 14 kişilik minibüsten 68 kaçak göçmen çıktı
Bitlis'te jandarma ekiplerinin durdurduğu 14 kişilik minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 68 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alındı.
YAŞAM DHA
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van'dan Bitlis'e kara yolu ile kaçak göçmen getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Tatvan'da oluşturulan uygulama noktasında durdurulan 14 kişilik minibüste, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 67'si Afganistan 1'i de Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 68 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmen sevkiyatındaki organizasyonda bulunduğu belirtilen minibüs sürücüsü İ.Y. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Bitlis İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
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