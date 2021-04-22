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Bitlis’te 14 kişilik minibüsten 68 kaçak göçmen çıktı

'te jandarma ekiplerinin durdurduğu 14 kişilik minibüste, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 68 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü gözaltına alındı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 22.04.2021
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Bitlis’te 14 kişilik minibüsten 68 kaçak göçmen çıktı

ekipleri, 'dan 'e kara yolu ile kaçak göçmen getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti. 'da oluşturulan uygulama noktasında durdurulan 14 kişilik minibüste, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 67'si 1'i de uyruklu olmak üzere toplam 68 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen sevkiyatındaki organizasyonda bulunduğu belirtilen minibüs sürücüsü İ.Y. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere 'ne teslim edildi.

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