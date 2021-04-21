Trabzon’da anne kızın virüs yolculuğu! Taksiyle hastaneye, hastaneden cenazeye
Trabzon’da koronavirüs teşhisi konuşan İdris A. isimli şahısın anne ve kız kardeşi rahatsızlanınca taksiyle hastaneye gitti oradan cenaze evine uğradılar. Testleri pozitif çıkan anne ve kız kardeş filyasyon ekiplerini alarma geçirdi.
YAŞAM Sabah
Vakfıkebir'de rahatsızlanan İdris A.'ya ambulansla kaldırıldığı hastanede koronavirüs teşhisi konuldu. Filyasyon ekipleri İdris A.'nın evine giderek eşi Fatma A.'da da virüs tespit etti.
Taksici A.Y., taksisiyle hastaneye götürdüğü anne ve kızının bir cenazeye katılacaklarını duyduğunu söyledi. Taksici A.Y. karantinaya alınırken cenaze evi bulundu. O cenaze evine giden 25 kişi de tek tek tespit edildi.
25 kişinin test sonuçlarının negatif çıkması ekiplere rahat bir nefes aldırırken, virüsü yayma riskinin yüksekliği dehşete düşürdü.
Trabzon Sağlık İl Müdürü Hakan Usta, "Toplumun sağlığının korunması noktasında vatandaşımıza önemli görevler düşüyor" dedi.
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