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Adana’da sahte paralarla yakalanan şahıs: Her yer var, size de getireyim

'da, sahte banknotlarla alışveriş yapan 47 yaşındaki , park halindeki otomobilde yakalandı. Tutuklanan Esen, adliyeye sevki sırasında gazetecilere, "Sahte para memleketin her yerinde var. İsterseniz size de getireyim" ifadelerini kullandı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 21.04.2021 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021
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Adana’da sahte paralarla yakalanan şahıs: Her yer var, size de getireyim

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte bir kişinin sahte para ile alışveriş yaptığı bilgisine ulaştı.

Polis, merkez ilçesinde cep telefonu satan iş yerine 650 dolarlık sahte banknot veren ve ilçesindeki akaryakıt istasyonuna da 200 dolarlık sahte banknot bozduran şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

İş yerlerinde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelinin olduğunu belirledi. Esen'in akaryakıt istasyonunda para bozdurması, anbean güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

OTOMOBİLİNDEN SAHTE PARALAR ÇIKTI

Şüphelinin, Atatürk Caddesi'nde yol kenarında park halindeki otomobilde olduğunu belirleyen polis, Esen'i ve yanındaki .'yi gözaltına aldı. Otomobilde arama yapan polis, torpido gözünün arkasına gizlenmiş 100 dolarlık 26 sahte banknot ve 50 dolarlık 10 sahte banknot ele geçirdi.

'TÜRKİYE'DE BU KADAR KALİTELİ BASIM YOK'

Emniyete götürülen şüphelilerden Esen'in, ifadesinde, "'de bu kadar kaliteli basım para yok. 'dan gemiyle 'a geliyor. Ben de oradaki Suriyeli kişilerden 8 bin TL karşılığı 5 bin dolar aldım" dediği öğrenildi. Ayrıca Esen'in yolda bulduğu .'ye ait ehliyete kendi fotoğrafını yapıştırdığı, polisin uygulamalarında bu ehliyeti kullandığı öne sürüldü.

'İSTİYORSANIZ SİZE DE GETİREYİM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mehmet Esen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Nasreddin K. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Esen'in, adliyeye sevk edildiği sırada gözlerine kadar yüzünü cerrahi maske ile kapatması ve gazetecilere, "Sahte para memleketin her yerinde var. İstiyorsan size de getireyim" demesi dikkat çekti.

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