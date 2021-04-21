Adana’da sahte paralarla yakalanan şahıs: Her yer var, size de getireyim

'TÜRKİYE'DE BU KADAR KALİTELİ BASIM YOK'

Emniyete götürülen şüphelilerden Esen'in, ifadesinde, "Türkiye'de bu kadar kaliteli basım para yok. Lübnan'dan gemiyle İstanbul'a geliyor. Ben de oradaki Suriyeli kişilerden 8 bin TL karşılığı 5 bin dolar aldım" dediği öğrenildi. Ayrıca Esen'in yolda bulduğu Abdullah D.'ye ait ehliyete kendi fotoğrafını yapıştırdığı, polisin uygulamalarında bu ehliyeti kullandığı öne sürüldü.