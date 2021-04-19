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Bursa’da genç kız bağ evinde ayağını çapa makinesine kaptırdı! Ağlayarak kurtarılmayı bekledi

Merkez ilçesi olay 'nde ormanlık alandaki bağ evinin bahçesinde çalışan isimli genç kız, bir anlık dalgınlıkla ayağını çapa makinesine kaptırdı. Büyük bir acıyla bağıran 'un yanına koşan ailesi onu sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri genç kızı güçlükle kurtardı.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 19.04.2021 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021
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Bursa’da genç kız bağ evinde ayağını çapa makinesine kaptırdı! Ağlayarak kurtarılmayı bekledi

Ailesiyle birlikte ormanlık alanda bulunan bağ evlerine gelen (22), sebze ektiği bahçenin toprağını havalandırmak için çapa yapmaya başladı. Küçük bir alanı yaptıktan sonra çapa makinesini kenara almak isteyen Şahin, bir anda 2 ayağını birden makineye kaptırdı.

Büyük bir acıyla yere yığılan Şahin için ailesi seferber oldu. İhbar üzerine ve ekipleri kısa sürede olay yerine geldi.

EKİPLER OLAY YERİNE PATİKA YOLDAN YÜRÜYEREK ULAŞTI

Yolun üst kısmında kalan tarla için ekipler bir kilometreye yakın patika yoldan ilerlemek zorunda kaldı. İtfaiye ekipleri, kesme makinelerini ve jeneratörü omuzlarında kızın yanına kadar taşıdı.

Annesi 'in kucağında kurtarılmayı bekleyen , olay yerine ilk varan ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

Gözyaşları içerisinde ekiplerin kendisini kurtarmasını bekleyen Fatma Nur, canının yandığı anlarda ise ne yapacağını şaşırdı.

AYAKLARINDA KIRIKLAR OLUŞTU

Genç kızın elini bir an olsun bırakmayan ağabeyi ve itfaiye ekiplerinin büyük çabası sonrası çapa makinesi tek tek sökülerek parçalara ayrıldı.

Sıkıştığı çapa makinesinden kurtarılan Fatma Nur, ailesi ve ekipler tarafından aşağıda kendisini bekleyen ambulansa kadar omuzlarda taşındı. Ayaklarında kırıklar olduğu belirtilen Fatma Nur, tedavisi için kaldırıldı.

Ameliyata alınan genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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